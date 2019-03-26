В Челябинске уголовники обокрали управляющую компанию

В Челябинске управляющая компания «Домуправ» лишилась своего имущества. Двое бывших заключенных украли из подъездов домов, которые она обслуживает пожарные рукава на общую сумму около 200 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Северо-Западный» обратился руководитель управляющей компании «Домуправ», который сообщил, что при очередном обходе домов, которые они обслуживают, специалисты обнаружили пропажу пожарных рукавов.

Учитывая, то, что практически «напичкан» камерами видеонаблюдения, на след преступников полицейские вышли уже на следующий день. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей. Один из них отбывал срок за кражу, второй – за хранение и употребление наркотиков.

Как выяснилось, имущество коммунальщиков воры выносили в течении нескольких дней. Они выбрали два дома, в которые и наведывались. Кражи они беспрепятственно совершали в течении недели.

«Общая сумма причиненного ущерба составила около 173 000 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дело по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Сбыть похищенное воры не успели. Пожарные рукава возвращены управляющей компании. В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.