В Челябинске угонщик дорогих иномарок получил условный срок

Житель Челябинска, специализировавшийся на похищении дорогостоящих иномарок в Челябинске и Тюмени, остался на свободе. На его счету семь краж автомашин на общую сумму порядка пяти миллионов рублей.

На основании представленных прокурором доказательств Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража, совершенная в крупном размере» и «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

«Установлено, что в период с мая 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый на территории Челябинска и Тюмени совершил ряд хищений дорогостоящих автомашин. Злоумышленник на неохраняемых парковках подыскивал автомашины импортного производства, затем с помощью электронного устройства считывал коды сигнализации с пульта управления автосигнализаций во время включения либо выключения владельцами автомобилей систем сигнализации, после чего незаконно проникал в автомобиль, где демонтировал замки зажигания, запускал двигатель и скрывался с места преступления», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Впоследствии с целью реализации автомобилей на четырех автомашинах обвиняемый перебил идентификационные номера кузова и двигателя. Всего им было похищено семи автомашин стоимостью свыше 5,2 миллионов рублей. Все автомашины в ходе предварительного расследования изъяты, ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Судом ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четырех года.