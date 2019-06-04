В Челябинске утонул подросток

В Челябинске третьего июня в карьере вблизи садового некоммерческого товарищества «Нефтяник» утонул подросток. Группа друзей купалась в необорудованном для этих целей небольшом затопленном карьере. 1Мальчик 13-ти лет не умел плавать и начал тонуть. Помочь товарищу у ребят не получилось.

"Информация о произошедшем поступила в экстренные оперативные службы. На место ЧП в максимально короткие прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной службы и Челябинской городской службы спасения. Была организована разведка акватории и работа водолазных групп. Водолазами спецчасти тело мальчика было обнаружено в 15 метрах от берега и поднято на поверхность",-сообщили в поисковой - спасательной службе Челябинской области.

По факту случившегося проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована работа психологов. В текущем году, это уже не первый случай гибели несовершеннолетних на водных объектах.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Челябинской области обращают внимание жителей и гостей Южного Урала на необходимость соблюдения правил безопасного нахождения на воде.