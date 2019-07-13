В Челябинске утонула девятилетняя девочка

На Первом озере в Челябинске в пятницу, 12 июля, утонул 9-летний ребенок. Девочка отдыхала со своей мамой на берегу водоема.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, девочка решила искупаться и захлебнулась.

«Экстренные службы прибыли в максимально короткие сроки, но спасти малышку не удалось. Тело ребенка было поднято на поверхность специалистами Челябинской городской службы спасения и передано сотрудникам полиции. Подробные обстоятельства устанавливаются. С родственниками работают психологи МЧС», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В ведомстве отметили, в текущем году это уже не первый факт гибели несовершеннолетних на водных объектах региона. Челябинский городской округ в числе «лидеров» этого черного списка, на его долю приходится 3 случая. Ранее трагедии произошли на территории карьера вблизи садового некоммерческого товарищества «Нефтяник». Восьмого июня в Челябинске в пруду «Девичьи слезы» утонул 15-летний подросток. По предварительной информации парень неудачно нырнул с работающего там фонтана. Следственный комитет по факту трагедии проводит проверку.

Вечером 9 июля в Карталах на берегу реки Караталы-Аят были обнаружены два велосипеда и вещи двух подростков. В двух метрах от берега на глубине двух метров обнаружено и поднято на поверхность тело первого подростка. Затем водолазами на глубине четырех метров обнаружено и поднято на поверхность тело второго ребенка.

«Вышеуказанные примеры объединяет одно – купание в необорудованных местах. Такое мероприятие всегда крайне рискованное занятие. Отдыхающим не известны особенности дна водоема – случается, что могут встретиться ямы или резкие обрывы. В воде могут находиться посторонние предметы, которые могут привести к травме при нырянии. И, самое главное, что рядом нет людей, способных оказать профессиональную помощь. В свою очередь, на оборудованных пляжах постоянно дежурят матросы-спасатели», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

«Из 7 утонувших детей, 5 поднимали наши специалисты, - отмечал временно исполняющий обязанности начальника Поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин. - Если говорить про взрослых, то тенденция также нехорошая, Люди отдыхая на берегу, употребляют спиртным. В алкогольном опьянении заходят в воду, происходит спазм, остановка сердца, судороги. И второй момент, это любители рыбалки. Они тоже часто нарушают требования: не надевают спасательные жилеты, выходят на водоем ночью, выпивают горячительные напитки».

Добавим, что оборудованных и допущенных к эксплуатации пляжей в Челябинске всего семь. Из них пять приходятся на озеро Смолино (санаторий «Смолино, гостиничные комплексы «Березка» и «Смолино-парк», городской пляж №4 «Солнечный берег», пляж «Прибой»). Еще по одному на Шершневское водохранилище (городской пляж №1) и Первое озеро (пляж «Восточный берег»). Всего по одному пляжу на Шершнях и Первом озере.