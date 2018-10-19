В Челябинске утром возле нефтяной базы взорвался автомобиль с ГСМ

В Челябинске в пятницу, 19 октября, на улице Потребительской в начале рабочего дня вспыхнул бензовоз. По словам очевидцев, через некоторое время раздался мощный хлопок. Валил густой дым от автомобиля.

Через несколько минут после тревожного звонка на пульт дежурного МЧС, силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в тушении пожара в промзоне Советского района. Подразделения пожарной охраны в срочном порядке применили пенную атаку на горевший бензовоз.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области, первыми к месту прибыли сотрудники второй пожарно-спасательной части областного центра. Водитель бензовоза не пострадал. Мужчина успел вовремя эвакуироваться. Пожарные расчеты стали заниматься проливкой водой нефтяных емкостей, расположенных рядом с местом происшествия, так как существовала реальная угроза распространения огня на соседние объекты и взрыва резервуаров.

Благодаря грамотным и умелым действиям руководителя тушения пожара и привлеченных сил удалось сдержать ситуацию. В 10.06 часов дана локализация пожара. В 10.27 часов открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших во время пожара нет. Сейчас выясняются причины возникновения пожара и взрыва бензовоза.

Фото: МЧС России по Челябинской области