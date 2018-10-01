В Челябинске в ДТП пострадала двухлетняя девочка
В Челябинске в ДТП пострадала двухлетняя девочка. Малышка перевозилась без детского удерживающего устройства.
Авария произошла 30 сентября напротив дома № 8 «а» по проспекту Ленина.
«Водитель автомобиля Рено Каптюр при перестроение совершил столкновение с движущимся слева попутно автомобилем Лада Гранта. В результате ДТП травмы получил юный пассажир автомобиля Лада - девочка 2016 года рождения. Ребенок перевозился с нарушением установленных правил без детского удерживающего устройства», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.
Использование детского автокресла, соответствующего росту и весу ребенка, позволит защитить малыша от травм и сделает поездку безопасной. За нарушение правил перевозки детей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей.