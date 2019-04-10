В Челябинске веловоришки открыли сезон

С установлением плюсовой температуры многие жители Челябинска уже открыли сезон велопрогулок. Свой сезон открыли и похитители «железных коней».

Инцидент с попыткой кражи велосипеда произошел девятого апреля на охраняемой парковке ТРК «Родник». Присматриваясь к припаркованному велосипеду двое подозрительных мужчин попали в поле зрения операторов видеонаблюдения.

«Информацию об этом тут же передали сотрудникам охраны комплекса. Жулики уже «перекусили» замок и готовы были скрыться, когда их остановили. Пойманные с поличным они не собирались сдаваться и тут же накинулись на сотрудников частного охранного предприятия «Витязь» с кулаками. Агрессию жуликов удалось подавить, когда на их руках защелкнулись наручники, а на место уже прибыли сотрудники полиции»,- сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

Велосипед вернули хозяину, который в этот момент закончил с шопингом. А вот судьбой задержанных уже занимаются в полиции.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции «Центральный». По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Велосипед становится все более популярным видом транспорта, вместе с этим растет и количество их краж. Как защититься от веловоришек? Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов.

Если все же велосипед приходится оставить, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком. Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома. Обычно злоумышленники не связываются с «мечеными велосипедами». Кроме того, у каждого велосипеда имеется серийный номер расположенный, как правило, на раме. Обязательно перепишите его в паспорт велосипеда.

Если велосипед все же похитили, сразу же обращайтесь в полицию. Если на месте есть очевидцы, запишите их контакты. При обращении в полицию с заявлением о краже желательно представить документы на велосипед, фотографию или детальное описание велосипеда.