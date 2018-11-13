В Челябинске водитель BMW избил пенсионерку. Причиной агрессивного поведения мужчины стала авария.

ДТП произошло вечером, 12 ноября, на улице 50 лет ВЛКСМ. Столкнулись BMW и легковушка. За рулем отечественного автомобиля была пожилая женщина. Водитель иномарки посчитал, что именно автоледи виновата в аварии и несколько раз ударил женщину по голове. Удары были такой силы, что пенсионерка упала.

После инцидента женщина попала в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

«Заявление зарегистрировано. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.