В Челябинске водитель элитной иномарки протаранил "пивнушку"

В ночной аварии в Челябинске пострадали два человека. ДТП произошло по вине юного водителя.

Авария произошла 30 ноября на перекрестке улиц Калинина и Каслинской в 22: 05. Не смогли разъехаться две иномарки.

"Водитель автомобиля "Ягуар" 1994 года рождения на регулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген". После чего машина марки "Ягуар" наехала на препятствие", - сообщила агентству " Урал-пресс-информ " официальный представитель пресс-службы ГИБДД по городу Челябинску Алёна Безменова.

Препятствием оказался магазин по продаже разливного пива.

В результате ДТП водитель и пассажир "Фольксвагена" получили травмы различной степени тяжести. Им назначено амбулаторное лечение. Госпитализация не понадобилась.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, которая направлена на выяснение всех обстоятельств произошедшего. После неё будет принято процессуальное решение. Ущерб, причиненный магазину, уточняется.

Фото очевидца