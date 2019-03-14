В Челябинске водитель сбил школьников и скрылся с места происшествия

Сотрудники ГИБДД Челябинска ищут очевидцев ДТП, в котором пострадали школьники, возвращающиеся с занятий домой. Водитель даже не остановился и уехал с места аварии.

Авария произошла 13 марта в половине шестого вечера на улице Курчатова около дома №22.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, совершил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 13-летний мальчик и 12-летняя девочка получили телесные повреждения. В момент происшествия дети направлялись из школы домой без сопровождения взрослых. Были одеты в одежду темных тонов, без световозращающих элементов», - говорится в сообщении ГИБДД Челябинска.

Очевидцев данного происшествия и граждан, располагающих видеозаписями данного участка улично-дорожной сети сотрудники ГИБДД просят обратиться по телефонам: 728-60-53, 728-60-21.