В Челябинске вор-меломан позарился на чужую автомагнитолу

Автолюбитель из Челябинска, бросивший машину на ночь во дворе жилого дома, лишился магнитолы. Ранее судимый житель областного центра без труда вскрыл отечественный автомобиль.

В полицию обратился 19-летний начинающий автомобилист. Он сообщил стражам порядка, что приехал в гости к своим знакомым и припарковал свою машину во дворе жилого дома по улице Российской. Когда утром он стал возвращаться домой, то обнаружил, что из машины украдена магнитола. Ее стоимость – 11500 рублей.

Стражами порядка был установлен и задержан вор-меломан. Им оказался ранее судимый за кражу, угон автомобиля и распространение наркотиков 40-летний житель Челябинска. Он без особого труда вскрыл машину отечественного производства и стал обладателем элитной магнитолы. Ее он успел продать, а вырученные средства потратить на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении «музыкального» вора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он пошел на активное сотрудничество со следствием.

«Полиция рекомендует не пренебрегать правилами безопасности. Не оставлять автотранспорт без присмотра, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже, если вы покидаете его ненадолго. Не оставляйте ценные вещи в салоне автотранспорта. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией», - говорит начальник отдела дознания УМВД России по городу Челябинску Михаил Хурлет.

Точных статистических данных о количестве краж или грабежей из автомобилей на сегодняшний день нет. Далеко не все пострадавшие заявляют о случившемся с ними. К тому же подобные преступления не учитываются отдельно, а квалифицируются как уличная преступность или другие виды правонарушений.

Наиболее распространёнными объектами для покушений преступников являются небольшие сумки, в которых обычно носят документы и деньги и женские сумки. Иногда в машины залезают за оставленной дорогой техникой – планшетами, ноутбуками и фотоаппаратурой.

Если вы все-таки стали жертвой преступления, постарайтесь как можно скорее обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону «02» (с мобильного «102»). Чем меньше времени пройдет с момента хищения, тем больше шансов задержать злоумышленника «по горячим следам».