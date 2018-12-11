В Челябинске вор позарился на старенький телевизор

В Челябинске вор-домушник, разбив стекло окна квартиры, расположенной на первом этаже, утащил старенький телевизор. Полицейским его «сдал» случайный свидетель.

В отдел полиции Металлургического района обратилась местная жительница, которая заявила о том, что к ней в квартиру пробрался вор, который похитил телевизор стоимостью две тысячи рублей.

Полицейские установили свидетеля, который рассказал, что видел, как неизвестный, разбив окно на первом этаже дома, залез в квартиру к потерпевшей и вынес оттуда телевизор. Он также описал приметы вора.

«Сотрудники отдела уголовного розыска с полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции по приметам, указанными свидетелем, по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Похищенное имущество задержанный успел сбыть, а вырученными за продажу телевизора денежными средствами распорядился по своему усмотрению», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Задержанный находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Полицейские еще раз напоминают жителям Челябинска о необходимости незамедлительного обращения в полицию в случае хищения имущества в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску или дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления», - добавил начальник отдела полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску полковник Евгений Денега.

Заявления принимаются в органах внутренних дел круглосуточно.