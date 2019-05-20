В Челябинске воры наказали скупых водителей

В Челябинске водители, пожалевшие денег на платные автостоянки, лишились своего имущества. Воры легко вскрыли машины, припаркованные во дворах, и похитили аккумуляторные батареи.

В полицию Челябинска обратились три человека, которые рассказали о том, что они на ночь оставили машины во дворах своих домов, а утром обнаружили пропажу АКБ.

Первое преступление было совершено во дворе дома по улице Бейвеля. Автоледи на стала раскошеливаться на платную парковку, и оставила свой Мерседес на улице без присмотра. Из него была похищена аккумуляторная батарея и зарядное устройство.

Точно по такой же схеме жертвами воров стали два молодых человека.

«В ходе патрулирования улиц города и проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции и инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску по подозрению в совершении данных преступлений задержали троих местных жителей, двое из которых ранее судимы. Двое из подозреваемых похищенное имущество сбыли, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. У одного из злоумышленников полицейские изъяли похищенную аккумуляторную батарею и вернули ее владельцу», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Что делать, чтобы аккумулятор не украли? Если автомобиль не предполагается ставить на охраняемую стоянку, то обязательно нужно организовать его защиту. Сигнализация спасает во многих случаях. Однако, воруют аккумуляторы и при её наличии. Происходит это из-за нюансов в установке и комплектации, которые усложняют доступ к деталям машины или наоборот.

Опытные воры добираются до АКБ без вскрытия салона. Они отпирают сразу капот. Не во всех сигнализациях на последний выведен концевой выключатель. Процедура оказывается незаметной. Что делать, если уже установлена такая система? Это устройство продаётся и устанавливается отдельно. Нелишним будет настроить срабатывание при минимальном открытии, иначе злоумышленник сможет перерезать кабель. Есть и дополнительные методы, как защитить АБК от кражи. Можно установить дополнительный замок на капот. В некоторых моделях авто есть возможность поменять местами аккумулятор и бак. Установить клеммы с гайкой, чтобы взломщик не скинул их, выключив таким способом сигнализацию или закрепить АКБ.

Полицейские напоминают челябинцам, что в случае совершения преступления, с целью организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по «горячим следам» необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону службы 02, а также по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или непосредственно в районный отдел полиции по месту совершения противоправных действий.

Заявления принимаются круглосуточно.