В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего уклониста

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от призыва на военную службу при отсутствии на то законных оснований. Фигурантом уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 328 УК РФ, стал 25-летний челябинец.

«По данным следствия, Артем Бурков в течение 2017-2018 годов, не имея законных оснований для освобождения от призыва на воинскую службу, неоднократно не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

По его словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения.

В понедельник, 21-го мая, на аппаратном совещании в городской администрации глава Челябинска Евгений Тефтелев выразил надежду, что в нынешнюю призывную кампанию мегаполис, как всегда, войдет в число территорий, справляющихся с заданием по призыву на сто процентов.

Евгений Тефтелев отметил, что для всех районов Челябинска задание на весенний призыв 2018-го года (стартовал первого апреля и завершится 15-го июля) составляет от 140 до 160-ти человек. За всю призывную кампанию столица Южного Урала должна поставить российской армии около тысячи человек, сказал глава города.

Все территории Челябинской области весной-летом текущего года должны направить в части различных родов войск РФ около трех тысяч трехсот ребят.