В Челябинске возле ТРК задержан молодой человек с крупной партией героина
В Челябинске возле одного из торгово-развлекательных центров транспортные полицейские задержали молодого человека 1997-го года рождения с крупной партией героина.
Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина, при проведении личного досмотра стражи порядка обнаружили в кармане его куртки пакет со светлым порошком внутри. Исследование показало, что изъятое вещество является героином общей массой 114 граммов, что является крупным размером.
Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанного возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере».