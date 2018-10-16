В Челябинске вынесен приговор разбойнику с гранатой

В Челябинске вынесен приговор по резонансному уголовному делу. Роль жертвы в разбойном нападении выполнял один из преступников, а пострадавших девушек запугивали муляжом гранаты.

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище».

«В декабре 2016 года один из участников преступной группы приехал в гости к двум знакомым 23-летним девушкам, будучи осведомленным о том, что в квартире имеется ценное имущество и деньги. Поздно вечером в тот же день на квартиру было совершено разбойное нападение двумя мужчинами в медицинских масках. Угрожая пистолетом, они нанесли потерпевшим телесные повреждения, связали всех троих, затем один из соучастников достал муляж гранаты, вынул чеку, передал ее в руки одной из девушек и заставил держать», - сообщила старший помощник прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Собрав в квартире все ценное имущество на общую сумму 236 тысяч рублей, соучастники скрылись с места преступления.

В ходе предварительного следствия установлено, что все трое мужчин являлись подельниками совершенного преступления, похищенные вещи и деньги соучастники поделили между собой. Находившийся в квартире обвиняемый втерся в доверие к ранее знакомым девушкам, а затем сам спланировал разбойное нападение и играл роль жертвы.

Суд назначил двоим подсудимым наказание в виде семи лет и одного месяца и семи лет шести месяцев лишения свободы, третьему соучастнику в виде четырех лет лишения свободы. Всем с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.