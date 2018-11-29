В Челябинске вынесен приговор сотруднику МЧС, совершившего разбойное нападение на кафе

В Челябинске вынесен приговор сотруднику МЧС из Екатеринбурга, совершившего вооруженный налет на кафе. Угрожая осколком стекла, он потребовал у продавца выручку.

Каслинский городской суд Челябинской области вынес приговор в отношении 29-летнего жителя района, проходившего службу в органах МЧС по Свердловской области. Он признан виновным разбое.

«В суде установлено, что подсудимый первого января 2018, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении торгового киоска, расположенного на 109 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу», вооружившись фрагментом стекла напал на продавца киоска, потребовал деньги», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Испугавшись за свою жизнь показала сотруднику МЧС, где лежат деньги. Он забрал восемь тысяч рублей и скрылся.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.