В Челябинске вынесен приговор убийце, которого «сдал» полиции случайный прохожий. Он получил девять лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговором Ленинского районного суда Челябинска за убийство коллеги осужден местный житель. Преступление было совершено 19 августа 2017 года.

Осужденный со своим коллегой на улице распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора.

«Осужденный вооружился имевшимся при нем ножом и нанес клинком указанного ножа не менее 11 ударов в область грудной клетки, живота, верхних конечностей потерпевшего, а также нанес ему не менее трех ударов ногами по туловищу и верхним конечностям. Одно из ранений было проникающим в область сердца. Смерть потерпевшего наступила в автомобиле скорой медицинской помощи, который приехал по вызову прохожих», - сообщили в прокуратуре региона.

После совершения преступления убийца скрылся.

«Один из очевидцев преступления, проследовал за ним и увидел, как последний позвонил в домофон, набрав номер своей квартиры, о чем свидетель впоследствии сообщил сотрудникам полиции, которые по данной информации задержали преступника», - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Убийце назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.