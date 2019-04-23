В Челябинске вынесли очередной приговор по вердикту присяжных

В Курчатовском районном суде Челябинска вынесен второй в регионе приговор по обвинительному вердикту присяжных заседателей. Это новая форма правосудия, которая вступила в силу в прошлом году.

Теперь и в городских, и районных судах уголовные дела рассматриваются с их участием. Ранее подобные уголовные дела рассматривались только в Челябинском областном суде.

В Курчатовском районном суде Челябинска оглашен обвинительный приговор, вынесенный на основании единогласного вердикта коллегии присяжных заседателей о виновности Максима Просвиркина и Артема Шавалиева в причинении смерти незнакомому мужчине.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», вердиктом присяжных заседателей было установлено, что второго ноября 2017 Просвиркин и Шавалиев у магазина «ПивСоюз», расположенного по улице Краснознаменной, встретили ранее незнакомого мужчину и избили его.

«Просвиркин и Шавалиев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Просвиркину назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, Шавалиеву – восемь с половиной лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Это второй в области приговор, вынесенный по обвинительному вердикту присяжных заседателей, в условиях нового уголовного судопроизводства.

Первый обвинительный вердикт в регионе был вынесен 17 января 2019 года коллегией присяжных заседателей Магнитогорска. Местный житель признан виновным в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в ходе ссоры с потерпевшим, нанес ему не менее девяти ударов по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой тот скончался на месте происшествия. После обвинительного вердикта коллегии присяжных обвиняемый приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Третье уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей по новой форме правосудия сейчас рассматривается в суде Еткульского района.