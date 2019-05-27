В Челябинске выстроилась очередь в вытрезвитель

Сбегали из больниц, чтобы выпить, дебоширили в вытрезвителе, оскорбляли сотрудников полиции, воровали в магазинах и мешали спать соседям – все о том, чем запомнилась эта «Ночь».В операции принимала участие и корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».

С 24 на 25 мая на территории Челябинска прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». В нем было задействовано более тысячи сотрудников полиции, 300 человек управления Росгвардии, участвовали также представители ГУФСИН, военной полиции, федеральной службы судебных приставов и частных охранных предприятий.

Челябинцы вновь «удивили» сотрудников полиции, создав «ажиотаж» в учреждении, которое стало притчей во языцех еще с советских времен - в вытрезвителе. В «муниципальном Центре временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», который открылся в областном центре в 2017 году, такого наплыва любителей горячительных напитков давно не было.

Проливной дождь, который обрушился на столицу Южного Урала вечером 24 мая, не помешал челябинцам доказать, что непогода им не помеха. Спиртные напитки лились рекой. «Горячительное» распивали горожане на детских площадках и на улицах города. И тут же попадались в руки стражей порядка. К примеру, челябинец Евгений шел с работы, чтобы было веселей под дождем возвращаться домой, купил в дорогу пива.

- Я вообще дойду до дома сегодня? Ваши (прим.редакции: полицейские) меня уже второй раз останавливают. Сначала в Центральном районе остановили, теперь в Советском. Иду я с пивом и что тут такого? Я с работы возвращаюсь домой», - возмутился нетрезвый челябинец.

Прежде чем попасть домой, мужчине пришлось проехать в вытрезвитель. Это временный приют, пока человек не протрезвеет и самостоятельно не сможет добраться до дома либо пока за ним не приедут родственники.

«Главное – это не допустить, чтобы в отношении граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не допускались противоправные действия, чтобы они сами не травмировали. Насильно в Центре временного пребывания его держать не будут. При необходимости ему будет оказана доврачебная помощь и он может написать отказ и идти домой. На правонарушителя будет составлен протокол об административном правонарушении», - рассказал один из сотрудников патрульно-постовой службы.

В вытрезвителе - очередь. Патрульные машины приезжают одна за другой, битком набитые пьяными горожанами. Среди них оказались не только челябинцы. Один из жителей Миасса лежал в областном центре в больнице. Соблюдать постельный режим и рекомендации врача ему надоело. Он просто сбежал из больничной палаты и отправился в ближайший магазин за спиртным. Ему удалось вынести из торгового зала бутылку дорогого коньяка. Выпив его, мужчина отправился за бесплатной «добавкой». На этот раз украсть спиртное ему не удалось, он был задержан стражами порядка и также доставлен сначала в вытрезвитель. Потом житель Миасса был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Туда же отправился и еще один «клиент» этого заведения, который устроил пьяные разборки с правоохранителем.

«В Челябинское муниципальное бюджетное учреждение «Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», доставлено 33 гражданина, в отношении которых составлены административные протоколы за нарушение требований статьи 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», - рассказала временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

С учетом непогоды, дождя и пронизывающего ветра у полицейских Челябинска было пристальное внимание к каждому прохожему. На крыльце частного магазина от непогоды прятался бомж. Представился Алексеем, бывшим профессиональным музыкантом. Как оказался на улице, рассказывать постеснялся.

«Я закончил музыкальную школу, выступал много где. Как до такой жизни докатился? Не хочу вспоминать. Что тут рассказывать? Спасибо, что не бросили», - рассказал Алексей.

Не спалось в эту «Ночь» и представителям других силовых ведомств. Судебные приставы Челябинска, используя специальное мобильное приложение, по номеру автомобиля «пробивали» должников. Сотрудники ГИБДД помогали им устанавливать владельцев автомобилей, а полицейские и участковые обеспечивали охрану общественного порядка.

«Было проверено 42 человека, имеющих совокупную сумму задолженностей по оплате штрафов более трех тысяч рублей, к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Уклонение от исполнения административного наказания» привлечено 53 гражданина. Судебными приставами взыскано более 300 тысяч рублей, осуществлено шесть арестов имущества должников, арестовано четыре транспортных средства, вынесено 33 ограничения на выезд должников за пределы России», - сообщила главный специалист-эксперт управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Ольга Шебанова.

Учитывая то, что сейчас в Челябинске проходят последние звонки, полицейские еще раз наведались в торговые точки и напомнили продавцам о недопустимости продажи спиртных напитков подросткам. В магазинах торговых сетей для покупателей в доступной форме размещены предупреждения о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. При продаже алкоголя на мониторе кассы появляется предупреждающая надпись о необходимости проверки документов покупателя на предмет его возраста. Со всеми работниками магазинов, осуществляющих продажу алкоголя, проводится ежедневный инструктаж о необходимости соблюдения правил торговли алкогольными напитками.

Напомним, что в случае продажи алкоголя несовершеннолетнему продавец может быть привлечен к административной ответственности по ч.2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. Санкция указанной статьи содержит следующие размеры административных штрафов: для граждан – от 30 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц – от 100 000 руб. до 200 000 рублей, для юридических лиц – от 300 000 руб. до 500 000 руб. За повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему наступает уже уголовная ответственность.

Богатой на «улов» эта «Ночь» была и для сотрудников ГИБДД. Дорожные стражи порядка задержали 30 пьяных водителей и почти 400 виртуозов руля оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Из незаконного оборота изъято две с половиной тысячи литров алкоголя и примерно столько же килограммов черного и цветного металла. Полицейские также за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 90 мигрантов. Четверо из них уже пакуют чемоданы, чтобы вернуться к себе на родину.

Сотрудники ГУФСИН проверили своих подопечных. За условно осужденными установлен административный надзор, предусматривающий ряд временных ограничений их прав и свобод, а также выполнение ими определенных обязательств, в том числе посещение участкового уполномоченного полиции и информирование его о смене места жительства. Из 53 человек, которых посетили представители ГУФСИН, 43 челябинца проигнорировали требования закона.

«В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейскими раскрыто 18 преступлений. Задержано четыре человека, находившихся в розыске. Выявлено 1127 административных правонарушений. За нарушения, посягающие на общественный порядок, к административной ответственности привлечено 355 граждан. По статье 13 закона Челябинской области «Об административных правонарушениях» за нарушение тишины и покоя граждан составлено 34 протокола», - добавила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В следующий раз в «ночной дозор» силовики Челябинска выйдут в июне. Не исключено, что это будет день проведения выпускных в областном центре.