В Челябинске за приходского священника взялась прокуратура

В Челябинске священнослужителем, взявшим у пожилой женщины в долг 600 тысяч рублей, заинтересовалась прокуратура. Божий слуга не вернул 78-летней пенсионерке деньги, которая ты дала ему взаймы по устной договоренности, поверив на слово.

Поняв, что добровольно деньги ей вряд ли отдадут, женщина заявила о случившемся в прокуратуру Ленинского района города. Надзорным ведомством было установлено, что 600 тысяч рублей штатному священнику прихода пожилая женщина передала еще в июне прошлого года. На свою беду, без заключения договора займа, расписок и иных письменных документов. Деньги священнослужитель одолжил для погашения ипотечного кредита.

В связи с собственным тяжелым материальным положением женщина неоднократно обращалась к священнику с просьбой вернуть взятые у нее взаймы деньги. Безрезультатно.

«Поскольку в ходе прокурорской проверки факт передачи денежных средств нашел свое подтверждение, учитывая престарелый возраст заявительницы, ее финансовое положение, а также состояние здоровья, прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании в ее пользу денежных средств», - сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль.