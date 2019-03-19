В Челябинске за взятки будут судить экс-начальника СИЗО

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО Романа Дроздова. За взятку он разрешил заключенному пользоваться сотовым телефоном, Интернетом и устраивать неограниченное количество свиданий.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН России по Челябинской области Романа Дроздова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки».

«По версии следствия, в течении 2015 года обвиняемый получил взятку от заключенного в сумме более 800 тысяч рублей в виде выполненных строительных работ на объекте недвижимости в поселке Пашнино-1, Красноармейского района. За указанную взятку заключенному незаконно были предоставлены послабления в режиме содержания, возможность пользования телефонной связью, интернетом, иметь неограниченное количество свиданий», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождении по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области и регионального управления ФСБ России.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.