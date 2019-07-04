В Челябинске задержали мошенниц из Ивановской области

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в совершении ряда краж у пенсионеров. Одна из мошенниц, которая пыталась обокрасть 80-летнюю женщину, выпрыгнула из окна. Ее пытался задержать внук пенсионерки.

В дежурную часть полиции Курчатовского района Челябинска обратилась 80-летняя жительница города. Она рассказала, что к ней в квартиру кто-то позвонил и она открыла дверь. На пороге стояли две женщины, одна из которых попросила у хозяйки стакан воды и прошла вместе с ней на кухню. В это время вторая гостья прошла в комнату и стала искать деньги и ценные вещи.

Как сообщил собственный источник, в комнате в это время находился внук бабушки. Он сидел и спокойно употреблял спиртные напитки. Когда зашла незнакомка, он уже находился в сильном алкогольном опьянении, но появление чужого человека в квартире его резко отрезвило.

«Мужчина запер дверь квартиры изнутри и вызвал сотрудников полиции, однако одна из незваных гостей выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на первом этаже и скрылась. Позднее она была задержана сотрудниками отдела уголовного розыска на съемной квартире», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по городу Челябинску Марина Талипова.

Позже была задержана и сообщница. Ими оказались жительницы Ивановской области. Одна из них находилась в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в родном регионе. Установлено, что подозреваемые приехали в город Челябинск в октябре 2017 года и официально нигде не трудоустроены.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена их причастность к совершению аналогичного преступления в отношении 79-летнего челябинца.

«У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению других аналогичных преступлений на территории города Челябинска, по которым ранее потерпевшие в полицию не обращались. В связи с чем, с целью установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, гражданам пострадавшим», - добавила Марина Талипова.

«Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Преступники, пользуясь доверием пожилых людей, которые впускают злоумышленников к себе в жилище, тайно похищают ценное имущество, отвлекая потерпевших какими-либо вопросами или просьбами. Ни в коем случае не следует открывать дверь незнакомым людям, псевдо-сотрудникам социальных служб. Сотрудники полиции напоминают о том, что не следует отдавать деньги незнакомым людям. Если злоумышленники звонят от имени сына, внука или другого родственника и требуют деньги для решения какой-либо неприятной ситуации, в которую попал родственник, незамедлительно перезванивайте своим родным самостоятельно, чтобы перепроверить информацию и узнать, все ли у них в порядке», - говорит начальник полиции «Курчатовский» Радий Искандыров.

Всех, кто пострадал от действий этих женщин либо стали свидетелями их деяний необходимо обратиться в полиции по телефонам дежурной части: 265-02-00, 266-14-14, 02.

Фото: УМВД по городу Челябинску