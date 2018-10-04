В Челябинске задержали уклониста из Армении и нашли пропавшего без вести уроженца Оренбургской области

В Челябинске вчера, третьего октября, росгвардейцы задержали уклониста из Армении, который находится в федеральном розыске, и нашли пропавшего без вести уроженца Оренбургской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на улице Сталеваров в Металлургическом районе остановили молодого человека, внешне подходящего под ориентировку разыскиваемого за кражу. При проверке по базам данных росгвардейцы выяснили, что 20-летнего жителя Челябинска в июне прошлого года объявил в федеральный розыск отдел полиции «Гаварский» республики Армения. Молодой человек уклонялся от службы, скрываясь от военной прокуратуры.

В этот же день бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя двор жилого дома по улице Горького, обратили внимание на мужчину, схожего с приметами подозреваемого в совершении грабежа. Росгвардейцы приняли решение об установлении его личности.

Оказалось, что мужчина 1967 года рождения также находится в федеральном розыске – его ищет МО МВД «Октябрьский» Оренбургской области. В конце декабря 2015 года мужчина утратил связь с родственниками и считался без вести пропавшим, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области.