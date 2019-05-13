В Челябинске задержан «домушник», обчистивший квартиры на миллион рублей

Тщательно пас: полиция Челябинска задержала квартирной вора, совершивших ряд краж из квартир жителей областного центра. Стражи порядка ищут новых жертв «домушника».

В следственной части следственно управления УМВД России по городу Челябинску расследуется уголовное дело о квартирных кражах. Они были совершены в период с августа по ноябрь 2018 года. По подозрению в их совершении задержан 29-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Уже доказана причастность мужчины к пяти преступлениям. К каждому из них он тщательно готовился. «Домушник» заранее выбирал квартиры с легкими для вскрытия дверными замками. Подбирал к ним ключи и отмычки, а также отслеживал перемещения хозяев.

Общая сумма причиненного ущерба составила около одного миллиона рублей. Полицейские не исключат, что краж на счету задержанного намного больше, чем на данный момент установлено

С целью установления дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого, челябинцам, ставшими жертвами или свидетелями его противоправных деяний необходимо обратится в полицию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14, 02.

Несмотря на то, что по данным за первый квартал 2019 года, количество квартирных краж в регионе снизилось на 19 процентов, накануне сезона отпусков полицейские ожидают всплеска подобного рода преступлений. С наступлением лета, когда большое количество жителей уезжает отдыхать далеко за пределы города или оставляет жилье без присмотра на выходные, вопрос сохранности имущества становится наиболее актуальным.

Кражи имущества – самые массовые и трудно раскрываемые преступления. По криминальной статистике, они составляют треть уголовных преступлений.

В жилище воры проникают с помощью подбора ключа к замку входной двери, с использованием отмычек или специальных устройств и приспособлений, при помощи «родного» ключа в случае его кражи у потерпевших или утери. Есть категория домушников, называемых «форточниками». Собранное имущество они передают подельщикам через окно или выносят через дверь, открытую изнутри. Такой способ кражи практикуется на первых этажах дома. Есть и такие «энтузиасты», которые с помощью альпинистского снаряжения проникают в квартиры последних этажей высоток.

«Установите надежные двери, замки, по возможности оборудуйте свое жилище сигнализационными системами. Особое внимание следует уделить владельцам квартир, расположенных на первых и последних этажах многоквартирных домов, а также квартир с окнами, выходящими на козырьки подъездов и к пожарным лестницам», - рассказывает сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Специалисты советуют поставить металлическую дверь, оборудованную двумя-тремя замками различной конструкции и механизмами секретности, с надежными петлями и дверной коробкой. А также оборудовать входную дверь панорамным «глазком», дверной цепочкой и дополнительной внутренней запорной задвижкой. Желательно, чтобы стоял подъездный домофон - это предотвратит доступ в подъезд непрошеным гостям.

Если вы уезжаете на долгое время, поручите родственникам или соседям забирать корреспонденцию из почтового ящика.