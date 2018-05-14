В Челябинске задержан криминальный квартет, нападавший на горожан с газовыми баллончиками. Преступники забирали у своих жертв золото, деньги и мобильные телефоны.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску задержана группа лиц, совершавшая нападения на граждан.

«Полицейскими установлено, что в ночное время около кафе-бара в Ленинском районе г. Челябинска, четверо мужчин, применив газовые баллончики, наносили телесные повреждения потерпевшим с целью похищения золотых изделий, мобильных телефонов, других материальных ценностей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В целях установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых сотрудники полиции обращаются к гражданам: в случае, если вы пострадали от действий задержанных, необходимо об этом сообщить по номеру телефона: 733-18-05.

Конфиденциальность гарантируется.