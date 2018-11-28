В Челябинске задержан пьяный угонщик

Сотрудники ГИБДД Челябинска устроили погоню за пьяным водителем, который пытался скрыться от стражей порядка на угнанном автомобиле.

Сотрудниками экипажа ГИБДД челябинского гарнизона полиции был задержан водитель автомобиля, который проигнорировал требования инспектора остановиться. Нарушитель был с признаками алкогольного опьянения, не имел при себе водительского удостоверения и документов на транспортное средство.

«Задержанный был доставлен сотрудниками дорожно-патрульной службы в районный отдел полиции. В результате проведенной проверки сотрудники Отдела полиции «Калининский» установили, что доставленный, будучи в состоянии алкогольного опьянения совершил угон автомашины. После чего, полицейские уведомили о совершенном преступлении владельца транспортного средства. Похищенный автомобиль возвращен владелице», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.