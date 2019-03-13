В Челябинске задержан серийный «коллекционер» автомобильных зеркал

Инспекторы ДПС Челябинска задержали серийного вора автомобильных зеркал. Уже доказана причастность мужчины к десяти аналогичным преступлениям. Стражи порядка ищут пострадавших от действий злоумышленника.

Ночью 12 марта, патрулируя улицы в Калининском районе Челябинска, сотрудники инспекторы дорожно-патрульной службы Челябинска заметили мужчину с рюкзаком за плечами, который, увидев полицейскую машину, резко сменил направление движения и попытался скрыться в ближайших дворах.

Мужчина был задержан. Документов, удостоверяющих личность, у не оказалось. Не смог челябинец объяснить полицейским и то, что находится у него в рюкзаке. Он сказал, что он вообще не его. Мол, нашел его в соседнем дворе и просто подобрал.

Однако, при обыске стражи порядка обнаружили в рюкзаке перчатки, инструмента и автомобильные боковые зеркала заднего вида. Мужчину доставили в полицию, где он признался, что похитил с автомашины «Ауди». При проведении обыска дома у задержанного полицейские обнаружили несколько коробок с целой коллекцией автомобильных зеркал. Понятно, что на «дело» мужчина ходил с завидным постоянством. Почему он хранил украденное дома, воровал он зеркала для себя или на продажу, неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража.

В ходе работы с задержанным сотрудники отдела уголовного розыска городского управления МВД установили его задержанного к совершению десяти аналогичных преступлений на территории Калининского района. По всем фактам преступной деятельности задержанного ранее в районном отделе полиции возбуждены уголовные дела», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению других аналогичных преступлений. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.