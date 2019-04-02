В Челябинске задержан юный рецидивист, который гордится тем, что ворует

В Челябинске с поличным задержан подросток, который в компании друзей пытался ограбить продуктовый магазин. Юный вор с гордостью заявил, что не первый раз ходит на «дело».

В ночь на второе апреля на пульт частного охранного предприятия «Витязь» поступил сигнал тревоги с одного из объектов, принадлежащего крупной торговой сети по Копейскому шоссе. Группа быстрого реагирования была на месте уже через две минут и застала на месте преступления группу подростков, которые пытались вынести из магазина алкоголь. Увидев бойцов, они бросились в рассыпную. Одного из них «Витязи» сумели поймать.

«Он честно признался, что это его не первая кража. Несмотря на юный возраст в поле зрения полиции он уже попадал», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

«Я украл сотовые телефоны из магазина общей стоимостью более 80 000 рублей, но наказания я избежал» - гордо сообщил задержанный.

Удастся ли ему избежать наказания в этот раз, разбирается полиция.

«Сообщение о происшествии зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», -сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.