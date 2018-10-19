В Челябинске задержан замглавы Металлургического района Олег Спицын
В Челябинске задержан заместитель главы Металлургического района Олег Спицын. Чиновник вымогал откат у бизнесмена в обмен на выгодный контракт по кошению травы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Олега Спицына по статье «Получение взятки должностным лицом». Замглавы задержан.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах, Спицын обещал бизнесмену, что будет покровительствовать и представлять его интересы при заключении контрактов с администрацией района. В частности, на проведение работ по кошению травы. Сумма «откатов» составила 120 тысяч рублей.
В пресс-службе регионального полицейского главка от комментариев воздержались.