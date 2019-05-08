В Челябинске задержаны члены ОПГ, которые вывели за рубеж полмиллиарда рублей

Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода более 500 миллионов рублей за рубеж. Все члены ОПГ задержаны.

Действовали преступники по четко отработанной схеме. Оформленное на подставное лицо предприятие «У», заключило договор с киргизской фирмой на импорт промышленного оборудования. При этом таможенных операций организация не совершала и товар, стоимостью 565 миллионов рублей в Россию не ввозился. Сроки действия контракта истекли еще в 2014 году, а действий по возвращению перечисленных денег не предпринималось. Об этом сообщает пресс-служба челябинской таможни.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ - «Валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере».

Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж. В 2018 году эта же ОПГ незаконно вывела почти 35 миллионов рублей за рубеж от лица другой южноуральской фирмы-однодневки».

В настоящий момент злоумышленники взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.