В Челябинске задержаны иностранцы с крупной партией гашиша

В Челябинске задержаны двое иностранцев с крупной партией гашиша. Автомобиль ВАЗ-2105, в котором находились мужчины 1983-го и 1992-го годов рождения, полицейские остановили на въезде в город в ночное время.

В одной из сумок стражи порядка обнаружили коробку со свертками, в которых находилось вещество растительного происхождения. Задержанных, граждан одной из стран ближнего зарубежья, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а изъятое вещество направили на экспертизу. Результаты исследования показали, что в свертках мужчины везли гашиш массой около пяти килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи - до двадцати лет лишения свободы.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.