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В Челябинске закроют движение транспорта по улице Энгельса

В Челябинске для проведения работ по капитальному ремонту водопровода под проезжей частью с седьмого по девятое июня будет прекращено движение транспорта напротив дома №58 по улице Энгельса.

Работы будет вести МУП «ПОВВ» с восьми утра седьмого июня до полуночи девятого июня. Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 11-го июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автомобилистов просят следовать схеме объезда и заранее планировать свой маршрут.

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