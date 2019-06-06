В Челябинске закроют движение транспорта по улице Энгельса
В Челябинске для проведения работ по капитальному ремонту водопровода под проезжей частью с седьмого по девятое июня будет прекращено движение транспорта напротив дома №58 по улице Энгельса.
Работы будет вести МУП «ПОВВ» с восьми утра седьмого июня до полуночи девятого июня. Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 11-го июня, сообщает пресс-служба городской администрации.
Автомобилистов просят следовать схеме объезда и заранее планировать свой маршрут.