В Челябинске зависшая в воздухе опора больше не несет угрозы. Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, дорожники уже убрали бетонный фонарный столб, который сегодня, 17-го мая, накренился примерно на 45 градусов и завис в воздухе.

Как отмечали очевидцы, рухнуть на проезжавшие мимо дома №8 по Свердловскому проспекту машины опоре помешали воздушные провода.

На место происшествия (ЧП произошло около половины двенадцатого дня) незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Позднее подъехал экипаж ГИБДД – стражи порядка оцепили опасный участок на время проведения работ.

После того как опора была убрана, движение автотранспорта восстановили.

Теперь дорожным службам предстоит заменить рухнувший столб.

Фото из группы «Челябинский транспорт» ВКонтакте