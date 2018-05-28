В Челябинске житель Казахстана с наркотиками в трусах убегал от сотрудников Росгвардии. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии, находясь на маршруте патрулирования в микрорайоне Парковом по улице Александра Шмакова, обратили внимание на молодого человека. Он, заметив патрульный автомобиль Росгвардии, резко изменил маршрут своего движения и, ускорив шаг, направился в сторону лесного массива.

«Обладая опытом в задержании распространителей наркотических средств и хорошо зная привычки их поведения в подобных ситуациях росгвардейцы заподозрили мужчину в совершения противоправных действий. Молодой человек был остановлен для проверки документов. Им оказался 25 летний гражданин республики Казахстан, который в ходе беседы с правоохранителями очень сильно нервничал и постоянно убирал руки в карманы. В отделе полиции в присутствии понятых сотрудники полиции в нижнем белье обнаружили у задержанного 14 полиэтиленовых пакетиков с белым порошкообразным веществом», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В результате проведенной экспертизы установлено, что веществом является наркотическое средство метилэфедрон, общим весом более 1,5 граммов, что является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.