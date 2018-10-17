В Челябинске зверски убита 21-летняя девушка
В Челябинске зверски убита 21-летняя девушка. Задержан подозреваемый - 17-летний брат убитой девушки.
«По версии следствия, в днем 16 октября в квартире одного из домов Курчатовского района подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений нанес своей сестре множественные ножевые ранения, ставшие причиной смерти», - сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Владимир Шишков.
Следственные органы возбуждили уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.