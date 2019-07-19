Присылайте свои новости

Из искры...

В Челябинское области за выходные горело 149 гектаров леса
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 11:09

В Челябинской области за минувшие выходные горело 149 гектаров леса. Все пять пожаров были потушены.

Возгорания произошли на территории Брединского (здесь действует особый противопожарный режим) и Карталинского лесничеств. Со стихией боролись 152 человека и 64 единицы техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Южного Урала было ликвидировано 456 лесных пожаров на площади восемь тысяч 766 гектаров, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина.

Она напомнила, что в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», предусмотрено приобретение 42 единиц лесопожарной техники: тракторов, пожарных автоцистерн, грузовых и бортовых автомобилей. Это повысит оперативность обнаружения лесных возгораний и скорость их тушения.

В настоящее время южноуральские леса на земле в ежедневном режиме патрулирует 190 оперативных групп. Контроль производится и с воздуха.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Кроме того, оставить сообщение о ЧП в лесу можно на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

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