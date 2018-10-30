В челябинском аэропорту задержали таджика с сухим азиатским сыром

В понедельник, 29 октября, сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области при досмотре багажа одного из пассажиров из Таджикистана обнаружили в ручной клади около трех килограммов сухого азиатского сыра – курта. Сопроводительная и разрешительная документация на этот продукт отсутствовала.

В целях охраны территории Таможенного союза от заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и недопущения оборота опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции, должностные лица управления изъяли молочную продукцию. В присутствии гражданина Таджикистана, собственника курта провели химическую обработку продуктов, а потом уничтожили.

Гражданин Таджикистана был привлечен к административной ответственности по статье 10.6 КоАП РФ. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, любой пассажир может провозить до пяти готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке. При том условии, что на таре стоит штамп страны-изготовителя и страны, из которой вывозится продукция. Еще одно важное условие для ввоза в России «молочки» и мясных деликатесов – благополучное положение в стране в эпизоотическом отношении. То есть отсутствие в стране заразных болезней животных.