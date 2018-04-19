В челябинской больнице скончалась 17-летняя девушка

В челябинской городской больнице №6 во время эндоскопической операции скончалась 17-летняя девушка. Точные причины смерти пока не называются.

Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на родственников погибшей, девушка попала в больницу с подозрением на аппендицит. Чтобы подтвердить диагноз, необходимо было провести эндоскопически диагностику внутренних органов. Во время процедуры, вероятно, был задет крупный сосуд. Кровотечение остановить не удалось, молодая девушка скончалась.

«По данному факту проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества совместно с Горздравнадзором», - уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.