В Челябинской области автоледи потеряла управление и улетела в кювет

В Октябрьском районе (Челябинская область) тридцатилетняя автомобилистка потеряла управление и улетела в кювет. Ее легковушка «Шевроле Авео» перевернулась. Женщину увезли в больницу с травмами.

ДТП произошло вчера, десятого октября, на втором километре автодороги «Обход село Октябрьское», рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции.

В этот же день на территории Агаповского района (195-й километр трассы Южноуральск-Магнитогорск) в кювет улетел «Ситроен-С4», за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. Авария произошла по вине другого водителя, молодого человека 1989 года рождения. Парень на автомобиле ВАЗ-21101 столкнулся с иномаркой из-за того, что неправильно выбрал дистанцию. В результате «Ситроен» отбросило на встречку, а затем авто улетело в кювет. Пострадали оба водителя. Они были госпитализированы.

Фото региональной Госавтоинспекции