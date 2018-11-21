В Челябинской области будут судить двух крупных наркоторговцев

Следователями Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела по контрабанде и сбыте наркотиков. Также по делу проходила нарколаборатория, созданная организованной группой злоумышленников. Всего в деле присутствуют 126 томов, которые уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Два мужчины, которые предстанут перед судом, из Краснодарского края и Ростовской области. В Челябинской области они планировали создать канал для сбыта наркотиков через интернет. Дурман наркодельцы получали из Европы – это были кокаин, ЛСД, экстази, амфетамин, а также марихуана и гашиш. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, одного из них задержали на почте при получении посылки с «белой смертью».

Также оперативники установили, что на имя подозреваемого направлялось еще несколько посылок из Бельгии и Германии с запрещенным товаром. Силовикам удалось узнать, что наркотики злоумышленник распространял в Уфе, Оренбурге, Тольятти и других городах России. Партии были крупными – от одного до 10 килограммов. В Уфе на двух городских кладбищах было обнаружено 240 тайников с различными наркотиками.

Полицейскими была обнаружена и лаборатория по изготовлению наркотиков. Во время обыска в цехах лаборатории было обнаружено и изъято свыше 20 килограммов готового наркотического вещества и около 100 килограммов сырья для его производства, а также дорогостоящее оборудование. Организатор подпольной лаборатории был задержан.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского линейного отдела полиции, всего по делу о наркотиках проходит свыше 100 килограммов готового зелья и почти столько же сырья для их производства.

Следователями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанных было возбуждено 280 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренных пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1, пунктами «а», «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемых в совершении данных преступлений. 126 томов существенного уголовного дела направлены в суд.