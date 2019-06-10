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Вчера 16:43
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В Челябинской области четверо подростков пострадали из-за халатности взрослых

В Челябинской области четверо подростков пострадали из-за халатности взрослых.

Первое ЧП произошло в Еманжелинске, где девятого мая этого года троих несовершеннолетних в возрасте от шести до 17-ти лет обожгло кипящим растительным маслом, вылившимся из перевернувшейся фритюрницы в торговой палатке.

Масло попало детям на ноги. Все трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Второе ЧП случилось в Челябинске, в сквере имени Колющенко, где шестого июня 13-летний подросток получил тяжелую травму ноги из-за обрушившихся на него качелей.

Для установления причин обрушения металлической конструкции и проверки факта возможной преступной небрежности со стороны лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию качелей, следственные органы СКР по Челябинской области организовали проведение доследственной проверки. В ходе проверки инициирована передача из органов МВД уже имеющихся материалов по данному делу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

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