В Челябинской области грузовой поезд переехал женщину

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти женщины, которую сбил поезд на железнодорожных путях.

Трагедия произошла вечером четвертого мая на 38 километре у станции Дубровка. Грузовым поездом была смертельно травмирована 28-летняя женщина. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка.

«По предварительным данным, пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. В целях предотвращения наезда локомотивной бригадой были поданы звуковые сигналы, применено экстренное торможение, однако ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе Уральского Следственного управления на транспорте.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств несчастного случая, следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.