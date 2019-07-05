В Челябинской области ищут сбежавшего преступника

Из колонии-поселения в Атляне (Челябинская область) сбежал уголовник-рецидивист. Сотрудникам полиции обращаются за помощью в поимке преступника.

Побег был совершен вечером четвертого июля. Осуждённый отпросился вышел за пределы исправительного учреждения в сопровождении сотрудника. Он сказал, что, ему нужно в магазин, и скрылся.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова, беглец 1996 года рождения, ранее судимый за кражу. Худощавого телосложения, глаза карие, рост около 170 сантиметров. Всех, кто может знать о его местонахождении, просьба сообщить в полицию.

Это не первый побег осужденного из исправительного учреждения в Челябинской области.

В ноябре 2018 за «добавкой» в магазин также пошел поселенец КП-7, которая находится в поселке Нижний Атлян. Осужденный был направлен на работы на овощехранилище. Несколько дней велись поиски беглеца. В результате оперативно-розыскных мероприятий, сбежавшего из-под стражи удалось вернуть в казенное учреждение. За свой побег гражданин получил немалую надбавку к уже имеющемуся сроку – полтора года лишения свободы.