В Челябинской области выросло количество поддельных купюр

Количество поддельных купюр различного номинала в банковской системе Челябинской области за 9 месяцев 2018 года выросло на 100 штук – за январь-сентябрь текущего года было обнаружено 563 поддельных денежных знака, за аналогичный период прошлого года - 463 банкноты.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе отделения Челябинск Уральского главного управления Центробанка России, чаще всего подделывают пятитысячные купюры. За 9 месяцев нынешнего года количество фальшивых купюр этого номинала выросло в 1,4 раза или на 144 штуки и составило 506 купюр (за аналогичный период 2017 года – 362).

При этом почти в два раза сократилось число поддельных банкнот номиналом 1 тысяча рублей. За девять месяцев 2018 года было обнаружено 44 тысячные фальшивки, за аналогичный период прошлого года – 84.

Количество выявленных фальшивых банкнот номиналом 500 рублей осталось почти на прежнем уровне: в этом году было обнаружено 9 купюр, в прошлом году – 8.

Сторублевую купюру за 9 месяцев 100-рублевую подделывали 1 раз, в прошлом году - 4 раза. Также незначительно сократилось количество поддельных банкнот номиналом 50 рублей: в этом году было выявлено 3 фальшивых «50 рублей», годом ранее – 5 поддельных банкнот этого номинала.

Фальшивых десятирублевых купюр, также как и новых денежных знаков, номиналом 200 и 2 тысячи рублей пока в этом году в Челябинской области выявлено не было.

За 9 месяцев 2018 года в области выросло и число поддельных долларов США – если в прошлом году было обнаружено 8 фальшивых банкнот 11, то в этом выявлено уже 11 штук.

Эксперты Банка России рекомендуют проверять не менее трех признаков подлинности купюр. Например, наличие и качество водяного знака, микроотверстия, сделанные лазерной микроперфорацией. Кроме того, при наклоне купюры на однотонном поле проявляется защитный знак – радужные полосы, а на темной полосе внизу банкноты можно различить букву «РР» (российский рубль). Если же подлинность купюры вызвала сомнение, ее можно сдать на экспертизу в банк.

Всю информацию о банкнотах и об их защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но помогает сделать это самостоятельно с помощью камеры смартфона или планшета, уточнили в региональном отделении Центробанка.