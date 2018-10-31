В Челябинской области коллектор доводит должников до самоубийств

В Челябинской области коллектора, из-за которого жительница областного центра выпила уксуса и умерла, обвиняют в доведении до самоубийства еще и жителя села Кунашак. Его вдова-пенсионерка, оставшись один на один с долгами и дочерью-инвалидом первой группы на иждивении, обратилась за помощью к общественникам.

По словам женщины, из-за проблем со здоровьем они с мужем были вынуждены обратиться за кредитом в микрофинансовую организацию. Взяв на двоих 12 тысяч рублей, а позже просрочив выплату на неделю, супруги погрязли в долгах и стали получать от коллектора угрозы жизни, здоровью и потери имущества.

Как отмечают в ОНФ, погибший обращался за помощью в правоохранительные органы, однако прессинг со стороны собирателей долгов продолжался. Итогом психологического давления стали предсмертная записка и самоубийство пенсионера.

«Так как у женщины не было средств расплатиться с имеющимися долгами, в качестве оптимального решения проблемы ей предложили банкротство как физического лица. Наши эксперты оказали пенсионерке всестороннюю помощь, в том числе помогли с юридическим оформлением всех необходимых документов», - рассказал член регионального отделения ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

Обнаружив явные нарушения законодательства РФ, общественники сообщили в правоохранительные органы о доведении селянина до самоубийства в 2015 году. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что коллектор, изводивший пострадавших звонками и угрозами, также является фигурантом уголовного дела о доведении до самоубийства должницы из Ленинского района Челябинска, которая из-за постоянного прессинга выпила уксусную кислоту и умерла.

Буквально на днях Кунашакский районный суд вынес ему обвинительный приговор по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». Коллектор получил два года исправительной колонии. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор.