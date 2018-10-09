В Челябинской области мать-кукушку отправили в колонию общего режима

Мировой суд города Пласта Челябинской области в результате рассмотрения повторного уголовного дела по статье 157 УК РФ, возбужденного судебными приставами в отношении 52-летней местной жительницы за неуплату алиментов, назначил ей наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сын у женщины появился, когда ей исполнилось уже 35 лет. Но ребенок не пробудил в ней родительских чувств. Непутевая мамаша вела асоциальный образ жизни, была судима за кражу, отправлена в колонию. После колонии многократно привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения, связанные со злоупотреблением алкоголя, отбывала аресты.

Пока ребенок рос и воспитывался в детском социально-реабилитационном центре, долг горе-мамаши вырос до 400 тысяч рублей. Как ни работали с женщиной судебные приставы, та никак не проявляли материнской заботы о своем ребенке. Ее лишили родительских прав, а сумма долга росла.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, в октябре 2017 года на женщину возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на семь месяцев с испытательным сроком девять месяцев.

Несмотря на разъяснение о последствиях неуплаты алиментов в период испытательного срока, которое будет расцениваться как рецидив и ужесточит дальнейшее наказание, жительница Пласта продолжала вести маргинальный образ жизни. В результате она вновь стала фигурантом уголовного дела за неуплату алиментов. В суде непутевая мать признала свою вину и раскаялась. Думала, что опять отделается условным сроком.

Но суд посчитал, что исправление такой родительницы возможно лишь в ее изоляции от общества и назначил ей реальное лишение свободы. Отбывать наказание женщина отправилась сразу после оглашения приговора, поскольку приговор, вынесенный при рассмотрении уголовного дела в особом порядке, не подлежит обжалованию.