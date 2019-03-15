В Челябинской области набирает обороты общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Южноуральские полицейские в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» продолжают ловить жителей региона с «дурью». Среди задержанных как любители покайфовать, так и распространители наркотиков.

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» продолжается уже пятый день. Она проходит во всех регионах страны и дает свои плоды. Любители покайфовать попадаются каждый день.

Так за прошедшие сутки полицейские Челябинска задержали еще трех человек с синтетическими наркотиками. У одного их них изъято 45 граммов марихуаны. Еще двое попались с «синтетикой» общей массой 0, 77 граммов.

Один из этих задержанных шел продавать наркотик к покупателю, но попался в руки полицейских. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В отношении двух других подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Не менее богатый улов собирают и коллеги челябинских полицейских. Так Копейские стражи порядка в одном из поселков города за сбыт синтетических наркотических средств задержали ранее судимого местного жителя. У него обнаружено наркотическое вещество производное N-метилэфедрона-PVP массой 0,8 грамма.

В Копейске полицейскими задержаны еще два человека, у которых при себе были наркотические средства. Изъято порядка двух граммов запрещенных веществ.

В поселке Мирный Уйского района в поле зрения стражей порядка попал местный житель, у которого было обнаружено порядка 100 граммов конопли. Молодой человек объяснил, что собирал ее для личного потребления. Он заключен под стражу.

Во всех случаях также возбуждены уголовные дела.