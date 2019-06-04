В Челябинской области обнаружили цыплят «вне закона». Желторотых проверяют на птичий грипп

В Челябинской области обнаружен стихийный птичий рынок. Бойкая торговля цыплятами «вне закона» велась на обочине дороги в центре села Фершампенуаз Нагайбакского района - ветеринарные сопроводительные документы на желторотых имел лишь один из 12-ти торговцев.

Нарушения законодательства выявили специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора регионального Россельхознадзора совместно с государственными ветеринарными инспекторами управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области во время выезда на место несанкционированной торговли живой птицей. В рейде также участвовали сотрудники местного отдела полиции.

Итогом мероприятия стало составление пяти протоколов о нарушении ветеринарных правил по части первой статьи 10.8 КоАП РФ, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Специалисты надзорного ведомства провели клинический осмотр реализуемой птиц, отобрали пробы для лабораторного исследования на птичий грипп и направили их в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория».

Проверка стихийного птичьего рынка была проведена не просто так: в марте этого года на Южном Урале зарегистрировали случай низкопатагенного гриппа птиц типа А подтип Н9, и региональный Роспотребнадзор уже провел внеплановые проверки двух птицеводческих предприятий Челябинской области, входящих в агрохолдинг «СИТНО» (ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» и ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»).

«Торговля цыплятами без документов на стихийных рынках в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от этих птицеводческих комплексов, несет реальную угрозу и может способствовать возникновению новых очагов инфекции», - подчеркнула Татьяна Нахтигаль.