В Челябинской области полиция обнаружила подпольный цех по производству алкоголя

В селе Кузнецкое Аргаяшского района Челябинской области полицейские обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.

В ходе операции сотрудниками управления уголовного розыска по Челябинской области совместно с коллегами из ОМВД России по Аргаяшскому району у жителя села было обнаружено и изъято 3653 бутылки емкостью по 0,5 литра, 12 тысяч бутылок с этикетками известных производителей, 2 емкости с кранами для разлива спиртосодержащей жидкости, красители и вкусовые добавки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки...). Шесть лет лишения свободы - максимальная санкция по данной части статьи в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудниками полиции уже задержаны трое ранее не судимых граждан, одному из которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а в отношении двух других мера принуждения в виде обязательства о явке.